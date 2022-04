Badante infedele raggira anziana: sottratti 33mila euro

(red.) Indagata per circonvenzione di incapace e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Queste le accuse di cui deve rispondere una 60enne peruviana, di casa a Flero nella Bassa bresciana, di professione assistente alla persona e dipendente di una cooperativa, accusata di avere raggirato l’anziana signora di cui doveva occuparsi, sottraendole, nel corso di alcuni anni, 33mila euro, denaro utilizzato dalla donna per acquisti personali e per pagare lo stipendio alla nuora, fatta assumere dalla 91enne come colf.

Una squallida storia che sarebbe venuta alla luce quando gli assistenti sociali del Comune di Brescia, che seguivano l’anziana signora residente in città, si sono visti chiudere, più volte, la porta in faccia dalla loro assistita che aveva mutato atteggiamento e si dimostrava restia a rapportarsi con l’istituzione.

Un cambiamento legato a fatto, secondo l’accusa, che la sua badante (dipendente di una cooperativa da cui percepiva regolare stipendio) le aveva fatto credere che l’obiettivo degli assistenti sociali era quello di trasferirla in una casa di cura, con il rischio di farle perdere l’abitazione.

Una prospettiva che aveva spaventato la 91enne, che era arrivata a fidarsi solo della sua badante cui aveva anche affidato la carta di credito con cui la donna effettuava però spese personali, per nulla riconducibili alle necessità della sua assistita, come pagamenti in ristoranti di sushi, profumerie e supermercati e a farsi versare uno stipendio non dovuto, dato che risultava regolarmente stipendiata dalla cooperativa.

Quando la vicenda è venuta allo scoperto all’anziana è stato assegnato un amministratore di sostegno. La badante è stata licenziata e ora deve rispondere delle gravi accuse contestatele.