Truffa dell’acqua: “La Provincia non effettua alcuna indagine”

(red.) Sono arrivate segnalazioni rispetto alle quali pare che alcune persone stiano contattando i cittadini per un’indagine proposta dal Centro Servizi Provinciale sull’acqua potabile di casa.

“Si precisa”, si legge in una nota, “che la Provincia di Brescia non dispone di alcun Centro Servizi, non ha avviato nessuna indagine e soprattutto nessun dipendente della Provincia si reca personalmente presso le abitazioni dei cittadini”.

Alcune persone si sarebbero presentate a casa di anziani dichiarando di essere addetti di un fantomatico Centro Servizi riferibile al Broletto, fatto che è stato smentito dal presidente Alghisi in un breve video pubblicato su tutti i profili social della Provincia di Brescia in cui raccomanda la massima attenzione se si dovessero presentare persone alla porta, utilizzando questo stratagemma.