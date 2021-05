Gargnano, finto operaio della sanificazione deruba un’anziana

(red.) Ieri mattina, lunedì 10 maggio, una signora anziana di 76 anni residente a Gargnano, sull’alto lago di Garda bresciano, è rimasta vittima di una truffa da parte di un presunto addetto alla sanificazione dei locali. Del raggiro dà notizia Bresciaoggi. Sembra che il falso operatore, con un abbigliamento da operaio e attrezzato, sia riuscito a farsi aprire l’abitazione per poi spruzzare del liquido. In quegli istanti ha chiesto alla signora di aprire le finestre e così ha approfittato per rubare circa 2 mila euro in contanti trovati in un cassetto. Poi il falso addetto si è congedato e la vittima solo in seguito si è accorta dell’ammanco. Quindi, ha denunciato il caso ai carabinieri.