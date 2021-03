Virle, 93enne truffata da falso addetto del gas

(red.) L’ennesima truffa del gas ai danni delle persone più deboli e indifese, gli anziani, è andata in scena venerdì scorso in via De Gasperi a Virle, frazione di Rezzato. L’imbroglione è stato descritto come un uomo alto che indossava una felpa con cappuccio nero: si è presentato alla porta di una 93enne del paese fingendo di essere un «addetto del gas» e accennando alla possibilità di una fuga con intuibili conseguenze per la salute della donna.

Per risolvere il problema, ha detto il truffatore, bastava intervenire subito, questione di pochi minuti. La vittima, raggirata e preoccupata, ha fatto entrare l’uomo che ha iniziato a perlustrare l’abitazione fingendo di cercare la fuga di gas e rubando alcune decine di euro nascoste nei cassetti di casa. Poi con un pretesto ha fatto togliere la catenina d’oro alla povera donna, l’ha intascata e se n’è andato.

E’ stato a quel punto che la 93enne s’è resa conto della truffa. Ma l’allarme è arrivato troppo tardi e il malvivente aveva già fatto perdere le proprie tracce. Alla poveretta non è restato che denunciare il fatto ai carabinieri.