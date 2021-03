Nuvolera, anziana truffata sul costo della riparazione va dai carabinieri

(red.) L’altro giorno, giovedì 18 marzo, una signora anziana di 75 anni residente a Nuvolera, in Valsabbia, nel bresciano, è rimasta vittima di una truffa perpetrata nei suoi confronti da parte di un individuo che si è qualificato come idraulico. La residente, infatti, aveva davvero bisogno di un professionista a causa di un guasto alla caldaia e soprattutto in questo periodo in cui le temperature sono molto calate nonostante la primavera. Della vicenda dà notizia il Giornale di Brescia.

Rivolgendosi alle nipoti, queste hanno trovato su internet il numero di telefonico riconducibile a un idraulico addetto alla prima assistenza che ha raggiunto l’abitazione dell’anziana. Tuttavia, come ha raccontato la stessa vittima, questa avrebbe firmato un contratto di assistenza sentendosi dire che l’intervento di riparazione sarebbe costato circa 200 euro e avrebbe dovuto pagare con il bancomat.

Peccato che il presunto idraulico abbia solo in seguito digitato la cifra, non di 200 ma di 1.200 euro. Solo in seguito l’anziana ha compreso di essere stata truffata e si è rivolta alle nipoti che hanno contattato quello stesso numero ricevendo insulti. Infatti, sul web quel numero era riconducibile a un’azienda, ma di fatto intestato a qualcun altro. A quel punto si è resa necessaria la denuncia ai carabinieri di Nuvolento che hanno raccolto la testimonianza della 75enne.