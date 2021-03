Vaccino anti-Covid, Lombardia: “non chiamate il 1240, è una truffa”

(red.) In questa situazione di caos connessa alla prenotazione alla campagna di vaccinazione anti-Covid in Lombardia e tra numeri di telefono tra i quali districarsi e da contattare, bisogna anche prestare attenzione a non finire nel mirino dei truffatori. “Per info e dettagli su come prenotare il vaccino anticovid over 80 chiama subito il 1240. Un assistente personale a tua disposizione h24 7 giorni su 7”.

Questo è il messaggio che anche nel bresciano alcuni utenti hanno ricevuto, ma si fa sapere che quello non è una comunicazione istituzionale della Regione Lombardia. Di fatto si tratta di una truffa sulla quale si sta indagando.