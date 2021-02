Bresciano denunciato dopo raggiro a un cliente per annuncio web

(red.) Nei giorni precedenti a venerdì 19 febbraio un ragazzo bresciano di 21 anni di Montichiari è finito nei guai da parte dei carabinieri dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un cittadino emiliano. E’ successo nel momento in cui il bresciano ha pubblicato un annuncio online per la vendita di tre pneumatici a un prezzo molto vantaggioso.

A quel punto ha risposto un 38enne che ha fissato un contatto telefonico con il presunto venditore. Ma si è fatto anche immortalare al bancomat mentre prelevava la somma necessaria per completare l’acquisto. Tuttavia, durante quelle fasi il bresciano è riuscito a capire il codice segreto. La trattativa si è interrotta e l’emiliano si è ritrovato con 800 euro in meno dal conto corrente. Non gli è rimasto altro da fare che denunciare l’autore del raggiro, già identificato.