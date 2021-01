Brescia, finto idraulico ruba portafogli e gioielli a un’anziana

(red.) Nel pomeriggio di ieri, venerdì 8 gennaio, una signora anziana residente a Mompiano, alla periferia nord di Brescia, è rimasta vittima dell’ennesimo truffatore che ha agito senza scrupoli. In particolare, un uomo si è finto idraulico ed è riuscito a farsi convincere dalla donna per entrare in casa con il falso intento di verificare gli impianti.

Ma in realtà in quei momenti il presunto addetto ha rubato il portafogli e i gioielli all’anziana per poi congedarsi dall’abitazione. La donna solo in seguito ha compreso di essere stata raggirata ed è stata costretta a rivolgersi alla Polizia di Stato per indagare e risalire al malvivente.