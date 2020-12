Codacons: “Scoperta la truffa delle PlayStation 5 sottocosto”

(red.) Da giorni il Codacons riceve segnalazioni legate alla presunta truffa del sito Euromediashop che avrebbe garantito l’acquisto della PlayStation 5 e un prezzo addirittura inferiore a quello di base annunciato da Sony (di 499 euro per la standard e 399 euro per la digital). Un prezzo assolutamente strano dal momento che a oggi le PlayStation 5 (sia la versione standard che digital) sono praticamente introvabili ed i pochi pezzi disponibili sono quelli dei privati ​​su “eBay”, che vendono la loro console usata a una cifra superiore ai 1.000 euro .

Peraltro la società in questione ha usato una campagna di marketing aggressiva, distribuendo addirittura volantini per la città di Milano e facendo passare alcuni furgoncini con sopra scritto il prezzo della PlayStation 5 e dell’ultimo iPhone, entrambi ampiamente scontati.

“Per giorni, sia a telefono che sui social”, informa Codacons in una nota, “hanno annunciato di aver già consegnato delle console, che si troverebbero nella loro sede ubicata in via Enrico Fermi a Brindisi. Tuttavia il loro magazzino, come dimostrano alcune immagini facilmente reperibili sul sito Google Maps, sembra essere abbandonato da tempo e anche la piccola targa è stata rimossa”.

All’improvviso, senza lasciare neanche un comunicato, nella giornata del 10 dicembre scorso il sito di “Euromediashop” è stato chiuso, compresa la loro pagina di Facebook e, secondo molte segnalazioni, se si provasse a chiamare al numero verde, non si riceverebbe nessuna risposta.

“Non si conosce precisamente il numero delle persone che sarebbero cascate in questo truffa”, spiega il Codacons, “ma gli utenti che avrebbero acquistato la PS5 sul sito dovrebbero superare ampiamente i 100 clienti che chiedono un rimborso”.

“Il Codacons ha recentemente sviluppato, per questo motivo, il servizio telefonico e via e-mail per il progetto antitruffa denominato Acciuffa la Truffa – commenta il presidente del Codacons Marco Donzelli – inoltre è necessario che i Comuni moltiplichino gli aiuti per tutelare il proprio territorio, non si può lasciare il compito solo alle forze dell’ordine ”.

Di questi tempi si sta sempre più diffondendo la possibilità di incorrere in truffe e caderne vittime. Ecco perché le associazioni Codici, Casa del Consumatore, Assoutenti e Codacons si sono riuniti per offrire assistenza e supporto a tutti i consumatori che ritengono di aver subito una truffa.

Il progetto si pone come obiettivo quello di educare i cittadini a riconoscere le truffe, i truffatori ed evitare di caderne vittime. “Crediamo sia essenziale che tutti conoscano appieno i propri diritti e sappiano come tutelarsi. La parte più innovativa si concreta nell’attivazione di una chat web disponibile da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, alla quale i cittadini lombardi devono scrivere e ricevere riscontro immediato e l’attivazione di un numero Verde Antitruffa, l’800 822 533, che si potrà contattare per denunciare o semplicemente per richiedere informazioni su sospette truffe. I settori ai quali si pone maggiore attenzione sono quelli alimentari, creditizi, dello shopping, dei contratti di energia elettrica e gas, telefonia”.

Il servizio telefonico è reso dal Codacons ogni giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 a partire dal 11.06.2020. Inoltre viene garantito anche il servizio via e-mail all’indirizzo acciuffalatruffa.codacons@gmail.com