L’esame della patente? Facile con gomitiere e mascherine truccate

(red.) Tre nuove denunce (due donne e un uomo extracomunitari) da parte della Polizia Stradale di Brescia per contrastare il conseguimento facile delle patenti di guida, approfittando dell’utilizzo di apparecchiature elettroniche non consentite, nascoste sotto i vestiti, durante l’esame di teoria per la patente.

La fantasia di chi cerca l’esame facile non ha limiti e in questi giorni di coronavirus è stata inventata una nuova tecnica, scoperta dagli agenti della Stradale: due mascherine vengono incollate tra di loro e all’interno viene collocata una microcamera che, grazie anche all’uso di gomitiere e di smartwatch, permette di trasmettere all’esterno le domande dell’esame teorico da parte dei candidati.

Di solito vengono usati due dispositivi: uno in grado di filmare e di trasmettere le domande (smartphone o microcamera) e un altro capace di ricevere le risposte da un suggeritore che si trova all’ esterno dei locali della Motorizzazione nei quali si svolge l’esame.

Per arginare questo fenomeno la Motorizzazione, ormai da qualche mese, si è dotata di pettorine usa e getta che vengono distribuite ai candidati e servono per coprire l’eventuale “occhio elettronico” dell’apparecchiatura, che solitamente veniva posizionato sul petto dell’esaminando in modo che le domande potessero essere riprese frontalmente.

Ma, dopo l’introduzione della pettorina, i truffatori hanno inventato nuovi escamotage per spostare la telecamera, perché i guadagni di ogni esame truccato rendono alle organizzazioni criminose dai 500 ai 5000 euro (per esempio per gli esami della carta di qualificazione del conducente o patenti superiori).

Hanno quindi perfezionato l’uso di smartwatch o si sono inventati il trucco della mascherina con microcamera e quello della gomitiera portata sul braccio sinistro. L’esigenza di inquadrare per tutto il periodo dell’esame le domande sul monitor, smaschera però in molti casi i candidati, che devono assumere posizioni anomale e spesso vengono scoperti, con la conseguente denuncia e il sequestro dell’apparecchiatura.

Ma chi sono i furbetti dell’esame teorico per la patente? Si tratta di persone respinte diverse volte durante la prova teorica, nella maggioranza dei casi per problemi legati alla comprensione della lingua italiana. Quindi non capendo le domande e non conoscendo le risposte, si affidano a questo meccanismo per tentare di superare l’esame.

Una cosa grave, perché se passa l’esame un candidato che non ha dimestichezza con l’italiano, abbiamo al volante una persona che non comprende appieno il “linguaggio” stradale e quindi un soggetto potenzialmente pericoloso per la circolazione.

Dall’inizio dell’anno 2020 sono stati denunciati a piede libero un ragazzo italiano e 31 cittadini extracomunitari di diverse etnie. Il fenomeno è in calo, grazie alla sinergia con i funzionari della Motorizzazione: nell’anno 2019 i soggetti denunciati sono stati 46. Il problema resta quello di mettere le mani sul suggeritore esterno.