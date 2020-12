Flero, coppia di finti tecnici truffa e narcotizza un’anziana

(red.) Non accennano a fermarsi gli episodi di truffa nei confronti delle anziane vittime. L’ultimo episodio più recente di questo genere, come dà notizia Bresciaoggi, arriva da Flero, nell’hinterland. Una coppia di finti incaricati di A2a, un uomo e una donna con un falso cartellino, si sono presentati alla porta di una 73enne per chiedere di voler verificare il pagamento delle bollette e se i contatori funzionassero. L’anziana li ha fatti entrare contando nella loro fiducia, ma poi si è sentita dire che ci fosse una fuga di gas.

In quei frangenti uno dei malviventi ha spruzzato da una bombola narcotizzando la pensionata che non ha potuto evitare di essere colpita. E mentre la donna cercava fintamente di aiutarla, il complice ha portato via 150 euro e gioielli. L’anziana, ripresa dall’intontimento, ha chiamato i parenti i quali a loro volta hanno allertato i carabinieri per presentare una denuncia.