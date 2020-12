Gardone Vt, alpini truffati a distanza: spariti i soldi dal conto

(red.) Anche il gruppo degli alpini di Gardone Valtrompia, come dà notizia Bresciaoggi, è finito tra le numerose vittime di alcuni malviventi campani già arrestati dalla Polizia postale di Genova. Tanto che dal conto corrente delle penne nere rischiavano di sparire fino a 10 mila euro. Tutta colpa di un meccanismo truffaldino che il gruppo criminale aveva messo in azione.

In particolare, un finto dipendente di banca aveva contattato uno dei rappresentanti degli alpini sottolineando che qualcuno – non era vero – stava cercando di accedere al conto corrente. Quindi gli era stato chiesto di cambiare le credenziali per non incorrere in pericoli.

Ma il giorno successivo da quel conto risultavano spariti oltre 10 mila euro. Una somma, di 2.500 euro, erano destinati a una carta prepagata e gli altri a un rivenditore di auto. I carabinieri, allertati, sono riusciti a bloccare il bonifico più ingente, ma non i 2.500 euro.