Botticino e Rezzato, finti tecnici dell’acqua raggirano due anziane

(red.) I richiami e gli appelli continui a non aprire e soprattutto non far entrare in casa gli sconosciuti spesso vengono superati nel momento in cui i truffatori riescono a convincere le persone anziane. E’ quanto successo anche nei giorni precedenti a lunedì 9 novembre nel momento in cui una coppia di malviventi, fingendosi tecnici dell’acqua, è riuscita a depredare denaro e gioielli da due persone anziane.

Uno di questi colpi è avvenuto a Rezzato, nel bresciano, dove una pensionata convinta della buona fede dei due soggetti che aveva davanti li ha fatti entrare in casa. A quel punto uno dei due l’ha distratta e l’altro ha raggiunto la camera da letto portando via 500 euro in contanti e alcuni gioielli.

Poi si sono dati alla fuga quando una vicina di casa che li aveva scoperti ha cercato di avvisare proprio l’anziana vicina. I malviventi sono poi entrati in azione nella vicina Botticino, anche qui rubando gioielli a una signora anziana.