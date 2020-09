Brescia, falso operaio alla porta: anziana è più furba e lo fa scappare

(red.) A fronte di episodi di raggiro ai danni di anziani che purtroppo vanno a segno, altri invece non riescono ad andare in porto grazie alle vittime che, ormai con l’esperienza e anche informate dalle forze dell’ordine, mandano all’aria i piani dei truffatori. Uno di questi episodi, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, è avvenuto l’altro pomeriggio, martedì 22 settembre, in via Veneto dove un presunto operaio del servizio idrico si è presentato a casa di una 84enne dicendo di dover controllare delle fantomatiche perdite di acqua causate da un cantiere nella zona.

Tuttavia, la donna ha messo in campo le proprie capacità, seguendo il falso addetto in ogni movimento e riuscendo a farlo scappare. Non prima però che l’uomo raggiungesse il vicino appartamento della sorella portando via pochi euro dal portafogli. A quel punto lo stesso falso operatore ha tentato inutilmente di raggirare anche un’altra anziana nel quartiere, senza riuscirci.

In ogni caso l’84enne ha deciso di denunciare l’episodio alla Polizia di Stato, mentre c’è la sensazione che qualcuno stia tentando di fingersi al telefono agente della Polizia locale sfruttando il fatto che le forze dell’ordine, quelle vere, stanno facendo informazione per evitare truffe.