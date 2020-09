Torino, finto rilevatore gas a un anziano. Tre bresciani nei guai

(red.) Tre bresciani in trasferta in provincia di Torino sono stati arrestati ieri pomeriggio, lunedì 31 agosto, dopo aver piazzato un finto rilevatore di gas a un 82enne, facendogli pagare con un Pos mobile 598 euro invece dei 59 euro, il prezzo del dispositivo. E’ successo a Carmagnola, nella provincia piemontese, dove il trio – di 31, 32 e 33 anni – ha raggiunto la casa dell’anziano e si sono qualificati come tecnici del gas dicendo di dover installare il rilevatore (che in ogni caso non è obbligatorio).

Hanno quindi convinto l’anziano a sottoscrivere una sorta di contratto e di fronte al Pos mobile hanno aggiunto uno zero in più rispetto a quanto l’anziano avrebbe potuto spendere. L’82enne solo in seguito ha capito di essere rimasto truffato e ha quindi chiesto aiuto a un parente e poi allertato i carabinieri.

I militari della stazione locale hanno arrestato i tre e sequestrato loro i finti rilevatori e il macchinario per il pagamento elettronico. Ora i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno indagando per capire se il trio abbia messo in atto altri raggiri nello stesso territorio.