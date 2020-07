Verolavecchia, anziana smaschera due finti tecnici dell’acqua

(red.) Stavolta l’anziana che hanno tentato di raggirare è stata più furba di loro. E’ quanto accaduto ieri mattina, mercoledì 15 luglio, in un’abitazione di via Veneto a Verolavecchia, nella bassa bresciana e di cui dà notizia il Giornale di Brescia. La protagonista di questa storia è una residente che sull’uscio di casa si è trovata di fronte due individui che si qualificavano come tecnici dell’acqua e volevano controllare il contatore.

Ma questo era presente lungo la strada e quando uno dei due ha cercato comunque di entrare nell’abitazione, l’anziana ha contattato l’ufficio tecnico comunale per chiedere conto e se ci fossero degli operatori sul posto.

Di fronte al “no”, la donna ha compreso subito che le divise indossate e i tesserini apposti dai due erano falsi. Ma la segnalazione della donna è stata decisiva anche per far intervenire sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno individuato la coppia di malviventi intenta a cercare di raggirare un’altra anziana. A quel punto i due non hanno potuto fare altro che fuggire a bordo di un’auto e facendo perdere le tracce.