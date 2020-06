Truffa web sui 600 euro dall’Inps, denunce di denunce nella Bassa

(red.) I 600 euro ciascuno che l’Inps mette a disposizione dei liberi professionisti che hanno voluto richiederli in un periodo drammatico a livello economico con il coronavirus e l’impossibilità di lavorare, hanno fatto di certo gola a molti. Ma gli utenti devono anche prestare attenzione a come e a chi chiedere quella somma. Nella bassa bresciana, come dà notizia Bresciaoggi, da Carpenedolo fino a Montichiari, sono arrivate decine di denunce ai carabinieri per una truffa informatica.

Come i militari hanno ricostruito, agli utenti viene inviata una mail particolare in cui viene chiesto di cliccare su un determinato collegamento e di compilare un modulo nel quale bisogna anche inserire dati sensibili. Alcune vittime sono incappate nella truffa, mentre per altri per fortuna è rimasto solo un tentativo di raggiro. Una situazione che ha indotto l’istituto di previdenza a chiedere di stare attenti e nel caso di rivolgersi solo al sito ufficiale dell’Inps.