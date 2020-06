Verolavecchia, finti tecnici dell’acqua derubano un’anziana

(red.) E’ successo ancora, da parte di due finti tecnici dell’acqua e ai danni di una signora anziana. E’ quanto avvenuto ieri, giovedì 25 giugno, come dà notizia il Giornale di Brescia, nel momento in cui a Verolavecchia, nella bassa bresciana, una signora si è trovata sull’uscio di casa due individui che si sono qualificati come addetti al controllo dell’acqua in questo periodo di Covid.

Sono riusciti a farsi aprire e subito dopo hanno chiesto alla donna di riporre gioielli e denaro in una busta, nel congelatore, per evitare che il fantomatico controllo provocasse problemi e danni. Ma a quel punto uno dei due ha distratto l’anziana e l’altro ha arraffato monili e soldi.

Infine, con l’altro truffatore si sono congedati. L’anziana solo in un secondo momento si è accorta di essere stata raggirata e ha quindi denunciato l’episodio ai carabinieri della compagnia di Verolanuova che indagano.