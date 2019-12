Truffe online con postepay e carte credito: due bresciani nei guai

(red.) Nell’era in cui il commercio elettronico si sta lasciando preferire rispetto a quello tradizionale nei negozi, possono accadere però anche delle truffe. Lo sanno bene in Friuli Venezia Giulia dove i carabinieri di Sacile hanno indagato su due episodi di raggiri attraverso il web, una carta postepay e di credito. E in entrambi i casi sono finiti nei guai dei bresciani.

Uno è un 20enne di Montichiari che aveva messo in vendita online un divano, attirando l’attenzione di un acquirente. Nel momento in cui ha fiutato la possibilità di truffarlo, ha fornito i propri dati di una tessera postale dove l’ignaro cliente avrebbe potuto pagare i 300 euro del valore dell’arredo. Peccato che i soldi siano partiti, ma il divano non sia mai arrivato a destinazione. Il giovane, identificato, è stato quindi denunciato.

Un 50enne di Brescia, invece, era riuscito a incassare somme più alte proponendo in vendita online dei prodotti inesistenti e così facendo era stato in grado di attingere i dati dalla carta di credito di una ignara 68enne. Lei si era vista un ammanco da 700 euro.