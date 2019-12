Brescia, parrucchiere truffa clienti con voli aerei per le feste

(red.) E’ una vicenda particolare quella sulla quale stanno indagando i carabinieri delle diverse stazioni di Brescia. Tutto parte, come riporta il Giornale di Brescia, da un parrucchiere operativo in via Corsica in città, che metterebbe a disposizione anche biglietti aerei. In pratica, una sorta di agenzia di viaggi gestita dal suo negozio. Peccato che ora sia finito nei guai dopo che i militari hanno ricevuto un centinaio di denunce nei suoi confronti.

I clienti sono cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia, anche a Brescia e che per il periodo delle festività natalizie volevano prenotare in anticipo, cercando di risparmiare, dei viaggi verso i loro Paesi di origine. Quindi, in Pakistan, in India o in nord Africa. Sembra che il meccanismo sia nato con il passaparola e qualcuno si sia fidato di quel parrucchiere e agente di viaggio nel vendere i biglietti aerei. I primi sospetti sono emersi nel momento in cui l’uomo non faceva pagare attraverso il suo pos, ma chiedeva ai clienti di prelevare denaro agli sportelli bancomat nella zona.

E in seguito prenotavano i voli aerei pagando in anticipo la somma. Peccato che poi la prenotazione venisse cancellata perché l’improvvisato agente di viaggio non saldava il conto con le compagnie aeree. E da quanto emerso in seguito, il parrucchiere aveva la licenza per tagliare i capelli, ma non per organizzare voli. Ora sul suo conto stanno indagando i carabinieri.