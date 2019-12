Calendari dei vigili del fuoco, dal comando: occhio alle truffe

(red.) Questo periodo che porta al Natale e alla fine dell’anno vede moltiplicarsi le iniziative per dare calendari, abbonamenti e materiale in cambio di un’offerta libera, ma attenzione alle truffe e il messaggio è rivolto soprattutto agli anziani. Tanto che nel bresciano uno dei corpi di forze dell’ordine più amati, come i vigili del fuoco, hanno diffuso una nota segnalando alcuni episodi sospetti.

“Nessun dipendente della propria amministrazione è incaricato a vendere calendari e riviste, in abbonamento, telefonicamente o porta a porta. In situazioni del genere si tratta di truffa e si invitano i cittadini a segnalare tali episodi alle autorità di polizia competenti, chiamando il NUE 112”.