Trasporto scolastico: tutti nodi da sciogliere sul Garda bresciano

Moniga del Garda. L’ anno scolastico è alle porte e si ripresenta il tema del trasporto scolastico pubblico sul Garda bresciano.

A sollevare la problematica è Paola Pollini, portavoce del Comitato “Vado a scuola sicuro” che rimarca come «a novembre 2021 abbiamo portato all’Agenzia del TPL le nostre proposte (a conoscenza lo sono anche la presidente della commissione Trasporti di Regione Lombardia Claudia Calzeri, i presidenti della Comunità del Garda e Montana) tra queste c’era anche il traporto pubblico a chiamata, idoneo per le tratte a bassa richiesta come possono essere i paesi montani o della pianura, alternativa che potrebbe essere a vantaggio anche di studenti e lavoratori».

«Nel frattempo- continua la portavoce del Comitato- abbiamo molto apprezzato l’avvio della corsa sperimentale LN204 a tal punto che alcuni genitori hanno proposto una raccolta firme perché venga mantenuta. Anche gli operatori turistici ed economici ne trarrebbero un vantaggio, si ritiene infatti che si possa usufruire anche per il tempo libero e il lavoro. Su questo ultimo punto sollecitiamo i comuni a muoversi singolarmente con dichiarazioni chiare su cosa intendano fare per il trasporto pubblico su gomma della provincia di Brescia».

«L’inizio dell’anno scolastico- continua Pollini- è alle porte e quest’anno inizierà senza gli ingressi scaglionati, ci auguriamo di non doverci ritrovare con sovraffollamenti e salti di corse, per questo abbiamo ritenuto che dopo la lettera aperta del 17 giugno che ci ha visto allarmarci per il rincaro delle tariffe, il 14 luglio abbiamo voluto riscrive nuovamente al Presidente dell’Agenzia del Tpl Giancarlo Gentilini e a tutto il consiglio, sollecitandoli a tenere in considerazione la disponibilità della professoressa Monica Buizza perché si adotti l’unico metodo disponibile ora per quantificare gli studenti attraverso un’indagine diretta negli Istituti da parte dell’UST».

«Le problematiche da risolvere sono molte- sottolinea il comunicato- non sono solo il sovraffollamento, ma anche la mancanza di sicurezza da e per le fermate di competenza dei comuni o province e la scarsa disponibilità di orari pomeridiani del trasporto pubblico fra Salò e Desenzano che permetterebbero agli Istituti di poter svolgere anche dei corsi pomeridiani».

«Ultima ma non di priorità, gli abbonamenti scolastici: non vorremmo avere ancora sorprese a settembre, come lo abbiamo avuto per i mesi di luglio e agosto dove non sono state fatte le dovute riduzioni messe in campo gli anni precedenti».