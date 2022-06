Europa Verde: “No agli aumenti nel trasporto pubblico”

Brescia. Europa Verde Brescia esprime con una nota la propria contrarietà all’aumento delle tariffe del trasporto pubblico. “Mentre in Germania il biglietto unico per bus, treni e tram costa 9 euro al mese e sono già stati venduti già 7 milioni di ticket, a Brescia vengono annunciati aumenti delle tariffe degli autobus urbani ed extraurbani”, si legge in un comunicato. “Siamo contrari ad ogni ipotesi di aumento delle tariffe perché in controtendenza con le migliori esperienze del vecchio Continente e perché avverrebbe una ulteriore riduzione del potere d’acquisto dei salari dei cittadini, che andrebbero difesi e non penalizzati come peraltro sta già avvenendo con le tariffe del teleriscaldamento di A2A”.

“Se è vero che è aumentata l’inflazione, che si sono persi molti passeggeri nel periodo pandemico e che c’è una forte spinta inflattiva è anche vero che le aziende bresciane hanno beneficiato di consistenti ristori dal governo e della cassa integrazione e di bassi salari per i nuovi autisti (da qui la crisi di assunzioni)”, scrivono ancora i Verdi. “L’agenzia di Trasporto pubblico bresciana (gestita dal Comune di Brescia e dalla Provincia) avanzando questa proposta ai comuni anziché tutelare studenti e lavoratori tutela i bilanci delle aziende Brescia Trasporti (urbano) ed Arriva (extraurbano) e gli assetti inefficienti di queste aziende. E’ bene che si ricordi che con l’ultimo aumento (per rimpinguare le casse di Brescia trasporti) e con l’integrazione tariffaria si persero in un anno un milione di utenti extraurbani”.

“L’agenzia del trasporto dovrebbe chiedere una profonda riorganizzazione delle aziende al fine di rendere più efficiente l’organizzazione aziendale e un potenziamento delle corse serali e festive nelle periferia e nell’hinterland bresciano”, prosegue il documento. “Per stimolare maggiore efficienza l’Agenzia intanto dovrebbe preparare le gare per l’affidamento dei servizi, sempre promesse e mai attuate. Al punto che le due aziende con il contratto di servizio prorogato per ben tre volte restando sedute sulle loro garanzie monopoliste da 18 anni. Peggio ancora in Valle Camonica dove è in vigore una concessione di trasporto sulla base di norme e decreti ‘Regi’, ma si vorrebbero sperimentare i bus all’idrogeno. Prassi questa illegittima secondo la Corte Costituzionale perché in contrasto con l’ordinamento comunitario in tema di libertà di impresa e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici”.

“Con le proroghe, dettando vincoli all’entrata, si viene ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale”, concludono i Verdi bresciani. “Perdita di quote di trasporto pubblico, aumento ingiustificato dei costi di gestione e opacità nei rapporti tra aziende e agenzia dei trasporti sono gli effetti negativi di questa prassi. In tutta Europa da 20 anni con l’introduzione di elementi di concorrenza i risultati sono positivi e il trasporto pubblico è molto utilizzato riducendo inquinamento, congestione da traffico e migliorando la qualità della vita dei cittadini”.