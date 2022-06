Brescia, trasporto pubblico: in arrivo ritocchi alle tariffe

Brescia. Arrivano i “ritocchi” alle tariffe del Trasporto pubblico locale e sarà una mini stangata per le famiglie bresciane.

Come annunciato dall’Agenzia del Tpl, il ritocco verso l’alto verrà applicato dal prossimo autunno: viene ipotizzato un incremento tra il 7 e il 9%, come emerso venerdì nel corso della 12esima sessione della Conferenza del bacino di Brescia, che ha tracciato il bilancio del 2021.

Come illustrato dal presidente di Tpl Giancarlo Gentilini le cause all’origine dei rincari sono da ascrivere a molteplici concause: gli adeguamenti regionali, la mancata integrazione tariffaria dei trasporti lombardi, l’adeguamento della flotta, i servizi scolastici aggiuntivi, il rinnovo dei contratti dei lavoratori, il rincaro dei costi dei carburanti e dell’energia, l’inflazione, i ristori parziali del 2021, e la perdita di passeggeri durante il lockdown e l’emergenza sanitaria, solo in minima parte recuperata.

Senza contare che, con la ripresa delle attività scolastiche è stato necessario ridefinire corse e aumentare la flotta dei pullman a disposizione, per poter garantire agli studenti l’ingresso diversificato su turni a scuola. Un impegno gravoso, sostenuto da Brescia Mobilità e Arriva.

“Obtorto collo” quindi verranno rialzati i costi di biglietti ed abbonamenti, a fronte di ricavi, nel 2020 e 2021 calati del 54% rispetto al 2019, con un calo di passeggeri pari al 55%.



Un’altra voce è poi quella che riguarda i contratti dei dipendenti e la carenza di personale, un problema che si è accentuato durante l’emergenza sanitaria con il difficile reperimento di nuovi autisti e con le problematiche legate al Green Pass.

Obbiettivo del 2022 e degli anni avvenire è la transizione ecologica.