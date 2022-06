Dal 12 giugno i nuovi treni Donizetti sulle tratte Brescia-Bergamo e Brescia-Cremona

Milano. A partire da domenica 12 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario, i nuovi treni Donizetti di Trenord entreranno in servizio sulla linea Bergamo-Brescia e progressivamente sulla Brescia-Cremona. Nell’est della Lombardia arriveranno anche più treni Caravaggio, che inizieranno a circolare sulla linea Milano-Treviglio-Brescia e aumenteranno le corse effettuate sulla Milano-Brescia-Verona.

Bergamo-Brescia-Cremona. Dal 12 giugno fra Bergamo e Brescia inizieranno a circolare i treni monopiano Donizetti, che entro il mese di luglio arriveranno a effettuare 14 corse al giorno, il 41% dell’offerta.

Con il nuovo orario saranno istituiti due collegamenti Bergamo-Brescia-Cremona, cioè i treni 10515 (Bergamo 6.43-Brescia 7.38-Cremona 8.38) e 10544 (Cremona 21.39-Brescia 22.18-Bergamo 23.10), e una corsa fra Brescia e Cremona, 10543 (Brescia 21.40-Cremona 22.38).

Circoleranno anche nei festivi le corse 10514 (Cremona 6.24-Brescia 7.22) e 10539 (Brescia 19.40-Cremona 20.48), oggi effettuate solo nei feriali e il sabato.

Milano-Treviglio-Brescia. Sulla linea saranno introdotti per la prima volta i treni Caravaggio: saranno effettuate con treni nuovi 20 corse al giorno, pari al 63% dell’offerta.

Milano-Brescia-Verona. Aumenteranno sulla linea le corse effettuate da nuovi treni Caravaggio, che negli orari a maggiore frequentazione viaggiano in doppia composizione per un numero complessivo di oltre 900 posti a sedere. Le corse con nuovi treni saliranno da 6 a 18, arrivando a effettuare circa il 50% dell’offerta complessiva.

Brescia-Iseo-Edolo/Breno. Con il cambio orario i treni torneranno a raggiungere Edolo, in seguito alla conclusione dei lavori infrastrutturali a Cedegolo di ripristino della tratta dopo l’interruzione causata dalla frana del 1 dicembre.

Sarà ripristinata l’offerta pre Covid: i treni della linea locale torneranno a raggiungere Breno e non avranno più capolinea a Darfo. Sarà soppresso il servizio di bus sostitutivi ora attivo fra Darfo e Breno.

Da lunedì 13 giugno e fino a venerdì 15 luglio, su disposizione del gestore dell’infrastruttura FerrovieNord per lavori di manutenzione straordinaria nei giorni feriali fra le ore 9 e le ore 17 sarà sospesa la circolazione dei treni fra Sale Marasino e Pisogne. Le corse interessate saranno sostituite con autobus; gli orari del servizio automobilistico sostitutivo sono stati adeguati ai tempi di percorrenza stradali.

L’orario in vigore dal 12 giugno è disponibile sul motore orario del sito trenord.it e dell’App.