Brescia; scuole chiuse: cambiano gli orari di metro e bus

Brescia. In concomitanza con la fine dell’anno scolastico 2021/2022, a partire da giovedì 9 giugno e fino a domenica 11 settembre, metropolitana e autobus osserveranno l’orario estivo.

La metropolitana (in servizio tutti i giorni dalle 5 a mezzanotte, ad eccezione del sabato quando il servizio termina all’1 di notte) segue l’orario feriale non scolastico dal lunedì al sabato, mentre segue l’orario festivo ogni domenica e in occasione delle festività.

Per il servizio autobus dal lunedì al venerdì è attivo il servizio estivo feriale, il sabato è attivo il servizio estivo ridotto e la domenica il servizio estivo festivo.

Con l’entrata in vigore degli orari estivi la linea 6 Brescia – San Gottardo ripristinerà il prolungamento fino alla sommità della Maddalena. Le corse in partenza da Largo Zanardelli sono previste alle ore: 6.72 – 7.10 – 7.51 – 8.32 – 9.54 – 14.39 – 16.01 – 17.23 – 18.45 – 20.02, mentre le corse di ritorno sono previste alle ore 9.16 – 10.38 – 15.23 – 16.45 – 18.07 – 19.24 – 20.41.

Dal 25 luglio al 26 agosto sarà attivo l’«orario estivissimo» che prevederà ulteriori variazioni, mentre da lunedì 1 a sabato 20 agosto il servizio della linea 18 sarà sospeso.

In occasione della Mille Miglia 2022, che si svolgerà dal 15 al 18 giugno, è prevista la chiusura al traffico di alcune zone della città di Brescia, pertanto il servizio autobus e i parcheggi saranno interessati da alcune modifiche.

A partire da venerdì 10 giugno alcune linee autobus seguiranno percorso deviato.

Lunedì 13 giugno, dalle ore 19.30 alle 21, verrà inoltre modificata l’uscita da Parcheggio Autosilo: sarà necessario svoltare a destra verso Via Verdi per poi proseguire in Via Dante.

Mercoledì 15 giugno, dalle ore 13.00 alle ore 18.00, potrebbe inoltre essere rallentata l’uscita da Arnaldo Park a causa del transito delle automobili che partecipano all’iniziativa.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale (tutti i giorni dalle 7.30 alle 22, chiamando lo 0303061200, scrivendo via WhatsApp al 3426566207), oppure inviando una mail a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.