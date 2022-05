Domenica l’assemblea degli autotrasportatori bresciani

Brescia. L’assemblea generale degli autotrasportatori bresciani iscritti alla F.A.I. è in programma per domenica 29 maggio dalle ore 9,30 presso l’auditorium Brixia Forum di via Caprera 5 a Brescia. La Federazione bresciana, che rappresenta oltre 2.400 imprese di autotrasporto sia artigiane che industriali, si ritrova in assemblea dopo due anni di sosta dovuta alla pandemia. Tra i temi trattati:

1. Cosa si sta facendo a livello europeo per la riduzione dell’inquinamento. La Commissione Trasporto UE ha modificato il Pacchetto Fit for 55 votando per il mix tecnologico e contro l’abolizione totale del motore a combustione dal 2035.

2. Come affrontare la scelta dei nuovi veicoli dal punto di vista del carburante: non solo l’elettrico ma valutando anche altri carburanti alternativi alla luce dell’aumento dei costi del petrolio e del gas russo (elettrico, idrogeno, LNG, bio LNG, biodiesel eccetera).

3. Come distribuire i contributi del PNRR sia per contrastare le emissioni che per reperire nuovi combustibili, passando da un sistema che quantifichi le emissioni dei gas di scarico ad una valutazione della CO2 dell’intero ciclo produttivo del veicolo.

4. Il proseguimento della vertenza di aprile con il governo, sia per la parte economica che per il “Tavolo delle Regole”;

5. Quanto sta mettendo in atto la Regione Lombardia per sostenere le imprese di autotrasporto.

Nel corso della mattinata, dopo il presidente bresciano Sergio Piardi e quello regionale Antonio Petrogalli, interverranno l’eurodeputato Massimilano Salini, il presidente F.A.I. nazionale Paolo Uggè, la consigliera regionale, nonché presidente della V Commissione Permanente Trasporti e Infrastrutture Claudia Carzeri, il presidente F.A.I. service Fabrizio Palenzona e la neo-segretaria F.A.I. nazionale Carlotta Caponi.