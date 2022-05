Sciopero treni, venerdì di passione per i pendolari bresciani

Brescia. Un venerdì di passione per i pendolari bresciani, costretti a subire ritardi o cancellazioni dei treni, a causa dello sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali dei trasporti.

Soppresse infatti, in mattinata, alcune corse dei regionali da e per Brescia. Trenord informa che disagi potrebbero verificarsi fino alla mezzanotte di questo venerdì. Fasce di garanzia sono previste dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21: «I treni in corso di viaggio all’inizio dello sciopero e alla fine delle fasce orarie di garanzia arriveranno fino alla destinazione finale», viene riportato sul sito dell’ente di tarsporto ferroviario.

Criticità non legata allo sciopero, ma ad un’interruzione di corrente, si sono verificate sempre nella mattinata di venerdì, sulla linea Brescia-Edolo, dove si registrano oltre 30minuti di ritardo sulle corse in entrambe le direzioni.

Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio convenzionate.