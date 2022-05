Rfi nodo Milano, lavori di manutenzione e modifiche alla circolazione

Milano. Dalle ore 22 di venerdì 13 alle 6 di lunedì 16 maggio le linee Milano-Piacenza via Lodi e via Stradella, Colico-Lecco-Milano, Milano-Brescia e S9 Albairate-Milano-Seregno-Saronno saranno interessate da lavori di manutenzione straordinaria ai sottovia di Viale Padova. Per consentire l’operatività dei cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione dei treni subirà variazioni nel nodo di Milano.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nella locandina allegata, nelle stazioni e sui canali di vendita dell’ impresa ferroviaria.

ECCO LE MODIFICHE NEL DETTAGLIO

Dalle ore 22:00 di venerdì 13 alle ore 6:00 di lunedì 16 maggio 2022, per lavori di manutenzione straordinaria nel Nodo di Milano, la circolazione dei treni subisce variazioni.

Il giorno 13 maggio:

Alcuni treni della relazione Milano Greco Pirelli-Piacenza e viceversa sono cancellati tra le stazioni di Mi Greco Pirelli e Mi Lambrate e sostituiti con bus.

Il treno R 10944 da Brescia a Milano Greco Pirelli modifica la numerazione, arriva a Mi P.ta Garibaldi e non ferma a Milano G.Pirelli.

Alcuni treni da Albairate a Milano Porta Garibaldi modificano la numerazione, arrivano a Mi Rogoredo e non fermano a Mi Forlanini, Mi Lambrate e Mi P.ta Garibaldi.

I giorni 14 e 15 maggio:

I treni delle relazioni Milano Greco Pirelli–Piacenza via Stradella (e viceversa) e Milano Greco Pirelli–Piacenza via Lodi (e viceversa) sono cancellati e sostituiti con bus tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate.

I treni della relazione Milano Greco Pirelli–Brescia (e viceversa) sono cancellati tra le stazioni di Mi Greco Pirelli e Mi Lambrate, modificano la numerazione e hanno origine e termine corsa dalla stazione di Mi P.ta Garibaldi.

I treni della relazione S9 Albairate-Milano-Saronno da e per Saronno hanno origine e termine corsa dalla stazione di Mi Greco Pirelli; da e per Albairate sono cancellati e sostituiti da nuovi treni che hanno origine e termine corsa dalla stazione di Mi Rogoredo, non fermano a Mi Lambrate e Mi Forlanini.

Il treno RE 2855 da Colico a Milano Rogoredo modifica la numerazione e termina la corsa a Mi Greco Pirelli, da Mi Greco Pirelli a Mi Rogoredo è sostituito con bus.

Il giorno 16 maggio:

Il treno S9 24915 da Milano P.ta Garibaldi a Albairate modifica la numerazione e ha origine da Mi Rogoredo.

Il treno S9 24917 da Milano P.ta Garibaldi a Albairate è cancellato e sostituito con bus tra le stazioni Mi P.ta Garibaldi e Mi S.Cristoforo.

I bus effettuano fermata nei piazzali antistanti alle stazioni eccetto a Mi Porta Garibaldi – Viale Luigi Sturzo, Mi Lambrate – Piazza Monte Titano, Mi Forlanini – Via Cardinale Mezzofanti, 20, Mi Porta Romana – C.so Lodi prima di P.le Medaglie D’Oro, Mi Romolo – Piazza Alberto Ascari..

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto bici. ​

Maggiori informazioni nella sezione avvisi del sito internet di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.