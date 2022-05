Brescia, da settembre tutti in classe alle 8

Brescia. Da settembre la campanella suonerà per tutti gli studenti degli istituti scolastici del bresciano alle 8. Stop agli ingressi scaglionati che tanti disagi avevano creato in questi due anni di emergenza sanitaria, sia per le scuole stesse, sia, soprattutto, per il trasporto pubblico locale che aveva dovuto reperire le risorse per garantire più corse nelle fasce di ingresso/uscita ed “arruolare” mezzi privati (l’8% in più) per garantire a tutti i ragazzi la presenza in aula.

Per ora la situazione trasporti rimane quella attivata, con il doppio turno dei pullman, ma dall’avvio del nuovo anno scolastico la situazione tornerà quella pre-Covid. Ed il “rientro alla normalità” riporterà in auge un altro problema, quello mai risolto, dell’affollamento dei mezzi pubblici nelle ore di punta.