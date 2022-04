Brescia, linea 15 per Mompiano deviata causa lavori

Brescia. A causa di alcuni cantieri, dalle 9 di venerdì 22 aprile e fino al temine dei lavori (circa un giorno) le corse della linea 15 in direzione Mompiano seguiranno percorso deviato a causa della chiusura del lato ovest di piazzale Kossuthi. Lo comunica Brescia Mobilità.

Le corse della linea 15 in direzione Mompiano da via dello Stadio proseguiranno dritto ancora via dello Stadio (senza svoltare in piazzale Kossuth) via Valotti, via Boccacci, via Bligny e via Vivanti dove verrà ripreso il consueto percorso.

Le corse della linea 15 in direzione Noce/Girelli seguiranno il consueto percorso.

Verranno effettuate tutte le fermate pose sul percorso se non diversamente specificato.