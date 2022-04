Brescia, Pasqua: cambiano gli orari di metro e autobus

Brescia. In vista delle festività pasquali cambiano, a partire da giovedì 14 aprile, gli orari del trasporto pubblico locale, metro e bus, subiscono alcune variazioni.

La metropolitana leggera, da giovedì 14 e fino a martedì 19 aprile, seguirà l’orario feriale non scolastico, mentre domenica 17 e lunedì 18 aprile sarà in vigore l’orario festivo.

Per quanto riguarda invece gli autobus, nei giorni feriali da giovedì 14 e fino a martedì 19 aprile seguiranno l’orario pasquale, mentre domenica 17 e lunedì 18 aprile sarà in vigore l’orario festivo. Nel giorno di Pasqua il servizio terminerà alle ore 13 (ultimo passaggio in centro alle 12.30 circa).

Domenica 17 e lunedì 18 aprile l’Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 sarà aperto dalle 9 alle 17, mentre l’Infopoint Turismo e Mobilità di Viale della Stazione 47 sarà chiuso.

A questo link tutti i dettagli.