Treno deragliato, ancora chiusa la tratta Edolo-Cedegolo

(red.) La tratta ferroviaria tra Edolo e Cedegolo, nel bresciano, in cui lo scorso 1 dicembre avvenne il deragliamento dovuto alla frana che si staccò dal fronte roccioso sovrastante la linea Brescia-Edolo, resterà ancora interrotta fino alla prima settimana di maggio: la comunicazione ufficiale arriva da Trenord che, sul portale istituzionale, informa che i lavori per il ripristino del tratto ferroviario danneggiato nell’incidente, proseguiranno ancora per qualche settimana. Nella tratta interessata dai lavori saranno attivi, come di consueto, i pullman sostitutivi.

Il deragliamento non aveva fortunatamente causato gravi conseguenze per i passeggeri a bordo, una dozzina, e per macchinisti e personale di Trenord, ma lunghe e complicate si sono rivelate le operazioni per la rimozione della motrice rimasta incastrata nella galleria, per la quale sono stati effettuati diversi sopralluoghi ad opera di geologi e tecnici, fino alla sua completa rimozione, avvenuta alla fine di dicembre.