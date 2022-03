Rfi, lavori di manutenzione: modifiche alla circolazione treni

(red.) Nei fine settimana del 2-3 e 9-10 aprile, le linee Bologna Centrale-Chiasso/Zurigo, Genova Piazza Principe-Chiasso/Zurigo, Roma Termini-Milano Centrale, Lecce-Milano Centrale – Ventimiglia-Milano Centrale – Livorno-Milano Centrale, Milano Centrale-Napoli Centrale, Milano Centrale-Venezia. Milano-Piacenza via Lodi, Tirano-Sondrio-Lecco-Milano. Brescia-Treviglio-Milano e Milano-Piacenza via Stradella saranno interessate da lavori di manutenzione straordinaria nel nodo di Milano.

Per consentire l’attività del cantiere, relativo a lavori al sottovia di Viale Monza, la circolazione ferroviaria subirà modifiche.

Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile sul sito di Trenord , nelle stazioni e sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.