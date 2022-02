Aeroporti di Milano: quali sono i più trafficati?

(red.) In generale, tutti e tre gli aeroporti di Milano, ovvero lo scalo di Linate, Malpensa e Bergamo (Orio al Serio), che ogni anno fanno registrare 45 milioni di passeggeri in transito sono il secondo sistema aeroportuale più trafficato d’Italia dopo quello di Roma che, con Fiumicino, fa registrare circa 43.532.573 ogni anno.

Milano Malpensa, il secondo scalo più trafficato in Italia

In particolare, poi, l’aeroporto di Milano Malpensa è il secondo più trafficato d’Italia, sempre dopo Roma Fiumicino, e negli anni questo scalo, anche per la sua importanza, ha subito molti cambiamenti diventando sempre più grande per gestire al meglio i tanti passeggeri in transito. Ad esempio, sono stati aumentati i numeri dei gate di imbarco che attualmente sono 90, con 21 filtri d’imbarco e 41 pontili mobili. Per l’Expo, poi, è stato fatto anche un restyling del Terminal 1. Malpensa è l’aeroporto ricco di negozi, sono circa 100 quelli presenti con bar e ristoranti.

Proprio per il grande volume di passeggeri, trovare parcheggio Milano Malpensa può non essere facile. Ci sono però soluzioni convenienti, con ottimi prezzi e che offrono sistemi di sorveglianza e sicurezza per lasciare al sicuro la propria auto quando si è via, come ad esempio i parcheggi privati.

Malpensa è dotato di due terminal, il Terminal 1 e il Terminal 2, più un terminal che viene utilizzato solo per i voli cargo chiamato Malpensa Cargo City. Il Terminal 1 è quello più grande che viene utilizzato da tantissime compagnie, mentre il Terminal 2 è riservato a uso esclusivo di Easy Jet.

Orio al Serio, al terzo posto sul podio

Questo scalo è il terzo aeroporto di riferimento per la città di Milano, da cui dista circa 50 km, mentre da Bergamo si raggiunge in appena 5 km. A livello nazionale si tratta del terzo scalo per numero di passeggeri. Orio al Serio è ben collegato, offre numerosi servizi ed è molto apprezzato dai viaggiatori anche perché sono tante le compagnie low cost che operano su questo scalo, tanto da essere considerato l’hub principale per Ryanair.

É possibile raggiungere Orio al Serio in auto, ma anche in treno con i numerosi collegamenti dalle principali città del Nord oltre che con gli autobus, sia di linea che di compagnie private. Quest’ultime sono di gran lunga da preferire perché seguono dei percorsi più brevi rispetto ai bus cittadini.

Milano Linate, quarto nella classifica degli aeroporti più trafficati

L’aeroporto di Milano Linate è il city airport per eccellenza: ha una posizione strategica, dato che è posizionato a est della città, al confine del quartiere Forlanini e dista solo 7 km dal centro città. Proprio per questa collocazione viene considerato un aeroporto ideale per i passeggeri business. Sono circa 10 i milioni di passeggeri che volano ogni anno sullo scalo di Linate dove, anni fa, la compagnia principale era l’Alitalia. Tuttavia, ad oggi, sono presenti anche molte compagnie low cost. L’aeroporto di Linate non è molto ampio e dispone di un solo terminal e di due piste.

Volare su Linate vuol dire poter muoversi in modo rapido e semplice proprio per la sua vicinanza al centro: infatti, si possono utilizzare i bus di linea, come il numero 73, che porta al centro facendo diverse fermate al costo di 1.5 euro (biglietto urbano). La stazione centrale di Milano, invece, si raggiunge in circa 20-25 minuti con diverse navette e shuttle bus privati.

L’aeroporto di Milano Linate non è dotato di una stazione ferroviaria: se si desidera prendere il treno, quindi, bisognerà necessariamente andare alla stazione di Bergamo.