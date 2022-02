Sciopero trasporto pubblico: adesione totale a Brescia

(red.) Allo sciopero del trasporto pubblico locale indetto a livello nazionale nella giornata di venerdì 25 febbraio, l’adesione degli autisti, a Brescia è stata pressoché totale.

Sul piatto la richiesta di un nuovo contratto nazionale e di migliori condizioni lavorative.

Nel Bresciano hanno incrociato le braccia, a Desenzano, il 100% degli addetti, a Brescia il 96% (il 60% per l’azienda di trasporto).

Pesanti, inevitabilmente, le ripercussioni per gli utenti del servizio. Anche la metropolitana leggera di Brescia ha funzionato a singhiozzo, terminando poi del tutto il servizio dalle 14,30.

La protesta, in città, si è svolta davanti alla sede di Brescia Mobilità, dove una rappresentanza di autisti, circa una trentina, non rappresentati da sigle sindacali, ha manifestato il proprio dissenso per l’affidamento dell’appalto delle linee 4, 6 e 14 ad una ditta di Potenza.

Per i 330 autisti le condizioni di lavoro sono critiche: turni che si allungano, l’aumento delle ore di straordinario effettuate (e non sarebbe solo a motivo della pandemia e dell’introduzione del Green pass obbligatorio), compensi bassi e, anche, decurtazione delle indennità mensili se non vengono effettuati gli straordinari per i 120 assunti dal 2014.