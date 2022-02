Venerdì sciopero con presidio per i dipendenti di Brescia Trasporti

(red.) Venerdì 25 febbraio 2022, in occasione dello sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale proclamato dalle Segreterie Nazionali di categoria per la vertenza sul rinnovo del CCNL, i lavoratori di Brescia Trasporti hanno organizzato un presidio (dalle ore 14.30 alle 15.30) davanti all’Agenzia TPL di Brescia in via Marconi. Durante il presidio è stata indetta anche una conferenza stampa per illustrare le problematiche locali e chiedere una interlocuzione con le istituzioni del territorio.