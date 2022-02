Bus turistici, 797 mila euro di contributo per la provincia di Brescia

(red.) Sono ben 74 le aziende bresciane che effettuano il servizio di bus turistico che usufruiranno delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia grazie all’approvazione della delibera, su proposta dell’assessore ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni, dal titolo “Sostegno alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti”. In totale, sono 4 milioni e 458 mila euro i fondi messi a disposizione delle aziende di settore in tutta la regione. Di questi, 797 mila sono riservati alle imprese di Brescia e provincia.

“Regione Lombardia dimostra ancora una volta di sostenere con fatti concreti il settore del turismo – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Gli aiuti alle attività dei bus turistici sono fondamentali per ridare fiato a centinaia di operatori e famiglie, alle prese con una crisi senza precedenti. Incentivi che permetteranno di riprendere il lavoro con impegno, passione e tanto ottimismo nel futuro. I bus turistici, nel Bresciano, sono una realtà importante che merita di poter ripartire con certezze, in totale sicurezza. La valorizzazione del nostro patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, anche in vista di eventi internazionali come Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, passa anche attraverso il lavoro, l’offerta di servizi e la professionalità di queste imprese”.

Il contributo sarà erogato in misura calcolata in base al parco mezzi in dotazione per ogni azienda:

– contributo pari a 4.000 euro per ogni impresa dotata di un parco mezzi da 1 a 5 autobus;

– contributo pari a 12.000 euro per ogni impresa dotata da 6 fino a 20 autobus;

– contributo pari a 14.500 euro per ogni impresa dotata di oltre 20 autobus.

Delle 74 aziende bresciane, 45 sono quelle che beneficeranno del contributo di 4 mila euro; 29 avranno un sostegno pari a 12 mila euro.