Trenord, Orsa: “Assenze personale un pretesto per mascherare i disservizi”

(red.) Orsa Trasporti (Organizzazione sindacati autonomi e di base) ha inviato una lettera all’Amministratore delegato a al responsabile Comunicazione di Trenord, in replica a quella rivolta ai clienti e visionata dalla ‘Dire’, il direttore Comunicazione e Relazioni esterne di Trenord Paolo Garavaglia, riguardante “i veri numeri” dell’azienda e in risposta alle critiche sollevate negli ultimi mesi all’azienda di trasporto ferroviario che serve anche il Bresciano.

Di seguito riportiamo integralmente il testo del comunicato della sigla sindacale.

Abbiamo letto, con attenzione, la nota del Direttore della Comunicazione di

Trenord e siamo rimasti sconcertati da alcune dichiarazioni, a partire del fatto che scarica su altri – assenze del personale gestori della rete – carenze infrastrutturali –le sole responsabilità di un disservizio che è evidente a tutti.

E’ vero che il sistema ferroviario è complesso e che intervengono diverse

variabili, ma non abbiamo letto un minimo accenno di critica, ovvero di

riconoscimento, delle responsabilità e delle inefficienze di Trenord.

Riconoscere i propri limiti è un atto di umiltà che, oltre a garantire un rapporto trasparente con la clientela, serve a correggere i propri errori, ma questa virtù non risiede nella dirigenza aziendale.

Quando si attribuisce la responsabilità dei ritardi esclusivamente alla

saturazione della rete utilizzata dal servizio merci internazionale – Alta Velocità – al problema dei nodi, ci si dimentica che sulla Rete gestita da FNM circolano esclusivamente treni di Trenord, ma la media dei ritardi è altrettanto alta ed in alcuni casi superiore a quella di RFI.

Sull’aspetto della regolarità e qualità del servizio, colpevolmente o

volutamente, è stato omesso il tema della manutenzione. Infatti la sensibile riduzione dei cosiddetti “tempi di attraversamento” – ovvero i tempi in cui i tecnici svolgono attività programmata – determina guasti ai mezzi di trazione (riserve) e malfunzionamento dei veicoli (porte – riscaldamento/condizionamento – Illuminazione). Questa scelta comporta un significativo incremento dell’attività correttiva, cioè si interviene nel momento in cui si verificano guasti ai mezzi di trazione e al materiale rotabile. Come avviene per nostre autovetture la soluzione è semplice: prevenire i guasti, quindi maggiore attività programmata e adeguamento delle risorse per svolgerla.

Quando si parla di assunzioni appare evidente che i nuovi inserimenti “forse”

hanno coperto il turn-over che è stato particolarmente significativo a causa della riforma Fornero, quest’ultima ha spostato, concentrando in avanti, le quiescenze. Non aver affrontato con lungimiranza e programmato in tempo questa situazione sta determinando le odierne situazioni di crisi.

Dopodiché, se si lavora giornalmente in emergenza, quando sopraggiunge un evento straordinario come il Covid la situazione diventa ingestibile e il sistema collassa. Non intendiamo soffermarci sui numeri in quanto diventerebbe una discussione sterile a tutto interesse aziendale, deviando il ragionamento sui reali problemi della società.

Sicuramente non risulta opportuno utilizzare il pretesto delle assenze dei

lavoratori per nascondere le inefficienze aziendali, vera causa di questa situazione.

Trenord dovendo garantire il servizio 365 giorni all’anno deve avere personale necessario per sostituire i lavoratori assenti a vario titolo, quindi, ritenere sufficiente la percentuale dell’8% è impensabile. In altre aziende ferroviarie la stessa si aggira al 20% e vi è un costante dialogo con la parte sindacale al fine di modificare tale percentuale, in considerazione appunto delle contingenze aziendali.

In questi anni nel nostro Paese sono state introdotte tutele per la famiglia a cui si somma l’abbassamento dell’età media dei lavoratori, questi cambiamenti richiedono ovviamente un aggiornamento dell’organico con relativo adeguamento della percentuale sostituzione assenti. Nonostante ORSA Lombardia abbia già denunciato questa situazione negli ultimi anni, per la dirigenza di Trenord invece non è cambiato nulla: i risultati si vedono in questo difficile periodo.

Infine abbiamo letto che serve maggiore produttività del personale. Su questo aspetto per una corretta informazione intendiamo evidenziare che la maggioranza dei Lavoratori di Trenord nel 2012 ha incrementato l’orario di lavoro settimanale e, nel raffronto con altre imprese, la produttività del personale mobile è decisamente maggiore anche in termini di organizzazione del lavoro. A mero esempio in Trenord vengono applicate le 11 ore di riposo giornaliero, a fronte delle 14 ore utilizzate nella principale impresa ferroviaria.

Analogo esempio è l’organizzazione del lavoro in Trenord, la quale prevede che l’equipaggio sia sempre composto da un macchinista e da un capotreno a differenza di Trentalia che prevede in talune circostanze il secondo macchinista e il secondo capotreno. A questo si aggiunga che Trenord, anche attraverso la tecnologia, sta recuperando produttività in tutti i settori aziendali, oltre a razionalizzare la presenza del personale sul territorio che, in un modo o nell’altro, crea quella mancanza di sicurezza verso gli utenti del trasporto ferroviario.

Siamo convinti serva un cambio di passo nella gestione aziendale , nei rapporti con l’utenza e con i propri dipendenti affinché, da una parte, il servizio migliori in termini di puntualità e qualità e, dall’altra, i dipendenti si sentano fieri di appartenere ad un’azienda leader del settore. Le due cose riteniamo vadano insieme di pari passo.

Per fare questo serve capacità manageriale, maggiore rispetto dell’utenza e

rispetto per le rappresentanze dei Lavoratori, qualità che oggi mancano in Trenord.