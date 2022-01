Sciopero trasporti, a Brescia presidio delle Rsu in Broletto

(red.) Venerdì 14 gennaio è stato indetta una giornata di sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale, proclamato a seguito della rottura delle trattative sul contratto.

In occasione dell’agitazione sindacale, le Rsu di Brescia Trasporti hanno organizzato un presidio (dalle 12 alle 13) in piazza Paolo VI, nella zona antistante alla Prefettura di Brescia.

«Durante il presidio», viene spiegato in una nota, «verrà fatto il punto sullo stato di agitazione relativo alla questione salari e al generale peggioramento delle condizioni lavorative denunciato in questi mesi».