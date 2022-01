Autobus regolari per gli studenti, disagi per gli altri utenti

(red.) La scuola riapre i battenti dopo le festività natalizie e, insieme con le molte incertezze che caratterizzano la ripresa delle lezioni, c’è anche quella legata al trasporto pubblico, che, lunedì 10 gennaio ha ripreso servizio anche per gli studenti, con molte corse cancellate a causa delle assenze per Covid tra gli autisti.

Si temeva il peggio in una giornata che era annunciata come nera, a motivo delle oltre 200 corse tagliate, ma così non è stato, almeno per chi doveva recarsi a scuola, che ha potuto viaggiare senza troppi disagi. Molte, infatti, anche le assenze anche tra gli alunni, in un inizio d’anno che deve fare i conti con la recrudescenza della pandemia.

In una nota l’Agenzia Tpl di Brescia ha sottolineato che “non si registrano disservizi e non sono stati segnalati salti di corse per gli istituti scolastici”.

Se per gli studenti non si sono registrate troppe criticità, così non è stato per gli altri pendolari, in molti casi rimasti a terra, data la priorità che è stata riservata al servizio scolastico.

Circa una settantina gli addetti di Arriva assenti, numero importante e di fronte al quale è stato impossibile effettuare sostituzioni, a motivo della cronica carenza di organico. Moltissime le assenze per quarantena, quindi con lunghi periodi di astensione forzata dal lavoro che non hanno di certo aiutato il servizio.

Il trasporto pubblico locale naviga a vista, con valutazioni che possono essere fatte, purtroppo, giorno per giorno, dato che la curva dei contagi cresce quotidianamente e non è possibile prevedere quante assenza nuove possano registrarsi di volta in volta.

Una situazione critica che ha suscitato il malumore di non pochi passeggeri “extra scolastici” che hanno dovuto fare i conti con le corse tagliate.

Una situazione analoga, quella delle assenze per Covid, registrata anche da Brescia Trasporti, con una settantina di addetti assenti tra malattie e quarantene. Un disagio che, tuttavia, in città, si è percepito in maniera più leggera.

In Vallecamonica, dove il servizio principale è gestito da Fnma, le assenze sono state coperte dagli altri autisti e non sono stati registrati diseervizi o criticità.