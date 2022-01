Trasporti, si preannuncia un lunedì nero: oltre 200 corse tagliate

(red.) Si prevedono disagi nel trasporto pubblico locale nel primo lunedì al rientro dalle festività natalizie.

Una situazione annunciata come critica, con il ripristino delle lezioni scolastiche e la ripresa, anche, di molte attività produttive, e, contemporaneamente, il taglio di numerose corse ad autobus e pullman, legato alle assenze per Covid e, ancora, per quelle da mancanza di Green pass degli addetti.

Europa Verde Brescia ha previsto che, questo lunedì 10 gennaio, le corse soppresse saranno 206 e riguarderanno le zone della Franciacorta, del Garda e della Bassa.

In città Brescia Trasporti, fino al 14 gennaio, manterrà in vigore l’orario natalizio delle corse sia a Brescia sia nei 14 comuni limitrofi, con l’aggiunta di tutte le corse scolastiche. “La variazione rispetto agli orari programmati”, si legge in una nota dell’azienda, “si è resa necessaria a causa delle numerose assenze tra il personale legate alla situazione contingente”. La metro effettuerà invece le frequenze regolarmente previste per il periodo.

L’Agenzia Tpl ha annunciato che il numero dei tagli si è reso necessario a causa delle assenze degli autisti risultati positivi al Covid, circa 150 (tra dipendenti di Arriva e di Brescia Trasporti), non sostituibili per carenza di personale. Una situazione che potrebbe peggiorare nelle prossime settimane, con l’aumento pressochè stabile dei contagi, come rilevato dai report giornalieri del Welfare di Regione Lombardia.