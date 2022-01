Brescia Mobilità, dal 7 al 14 gennaio resta l’orario natalizio più le corse scolastiche

(red.) Brescia Mobilità informa che a partire dal 7 gennaio e fino a venerdì 14 gennaio non saranno in vigore gli orari invernali dei bus previsti per il periodo: il servizio di trasporto pubblico di Brescia e dei 14 comuni limitrofi seguirà l’orario natalizio con l’aggiunta di tutte le corse scolastiche che consentiranno il trasporto di tutti gli studenti.

Gli orari dei bus possono essere consultati presso le paline di fermata, sul sito www.bresciamobilita.it o tramite BresciApp!, l’applicazione scaricabile gratuitamente da GooglePlay ed Apple Store che riporta anche gli orari in real time. La variazione rispetto agli orari dei bus programmati si è resa necessaria a causa delle numerose assenze tra il personale legate alla situazione contingente. La metro effettuerà invece le frequenze regolarmente previste per il periodo.