Omicron getta gli aeroporti nel caos, 6 mila voli cancellati

(red.) Sono già oltre 6mila i voli cancellati per Covid in questi giorni e altre migliaia hanno subito ritardi a causa della variante Omicron del Covid. Molte compagnie aeree, infatti, sono alle prese con diverse positività al virus, che hanno colpito gli equipaggi dei vettori e il personale di terra. Un bilancio drammatico che appare in crescita anche in previsione dell’imminente Capodanno e dei successivi rientri nei luoghi di domicilio e lavoro una volta terminate le festività.

Secondo Flightaware.com, soltanto nella giornata di sabato 25 dicembre sono stati cancellati 2.800 voli in tutto il mondo, 970 dei quali provenienti o destinati agli Stati Uniti. Venerdì, le cancellazioni erano state 2.400 e nel fine settimana i voli in ritardo sono stati circa 20 mila.

A mettersi in malattia sono stati piloti, assistenti di volo e altri dipendenti contagiati, ma ancora di più sono stati quelli costretti a restare a casa in quarantena dopo l’esposizione al virus.

E sono gravi i disagi subiti dai passeggeri che avevano deciso di viaggiare in aereo per raggiungere la meta desiderata per le festività di Natale. La cancellazione dei voli avrebbe causato problemi a circa 1 milione di passeggeri nel solo weekend natalizio. Nei guai chi aveva deciso di viaggiare con tutte le principali compagnie, a cominciare da quelle cinesi come China Eastern e Air China che hanno annullato oltre un migliaio di voli, ma anche Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue e American Airlines.

I passeggeri, però, secondo uno studio effettuato dal team di ItaliaRimborso.it, possono ottenere una compensazione pecuniaria che varia da 250 a 600 euro in base alla distanza aerea, in applicazione del Regolamento Comunitario 261 del 2004. Sono circa 400 milioni di euro che, potenzialmente, possono ripagare il pesante disagio provocato dai voli cancellati nel mondo nel weekend natalizio.