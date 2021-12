Capodanno, la metro si “allunga” fino all’una di notte

(red.) In occasione dei festeggiamenti per l’ultimo dell’anno, venerdì 31 dicembre 2021 la metropolitana prolungherà il servizio fino all’1 di notte (orario in cui si avranno le ultime partenze dai capolinea).

Sabato 1° gennaio sarà invece in vigore l’orario festivo, e la metropolitana sarà in servizio dalle 5.00 alle 24.00.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al Customer Care aziendale – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle ore 22.00 – chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 342 6566207 oppure scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.