Brescia, l’annus horribilis del trasporto locale

(red.) Un anno difficile da dimenticare quello dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale di Brescia che ha dovuto fare i conti con un calo netto dell’utenza e, di conseguenza, delle entrate. Un equilibrio difficile nel quale l’Agenzia ha comunque cercato di “dare il meglio”, come ha sottolineato il presidente Giancarlo Gentilini, nel report di fine anno dell’ente.

Tra le difficoltà incontrate, nell’ultimo periodo, anche l’introduzione dell’obbligo di Green pass per i lavoratori che ha causato disservizi e cancellazione di decine di corse tra città e provincia.

I numeri squadernati dal cda del Tpl (formato da Gentilini, Davide Comaglio, Giancarlo Gentilini, Maria Francesca Tropea e Silvia Gares) indicano che il 2021 si è chiuso con una produzione di 13 milioni di bus/chilometri, inferiore di oltre cinque punti rispetto al 2019.

Le corse non effettuate sono state quasi 2.800 (nel 2020 erano state 321), mentre i ricavi sono diminuiti di 11 milioni rispetto al 2019 e di 2,3 nel confronto con il 2020.

Un calo di introiti è legato anche anche l’implementazione dei mezzi per garantire le corse scolastiche (a motivo degli ingressi scaglionati a scuola) costati all’Agenzia 2 milioni di euro.

Risorse al lumicino per l’Agenzia Tpl e l’obiettivo è di individuarne di nuove nonostante la Regione abbia messo a disposizione “ristori” per 8,6 milioni di euro cui si aggiungono i 44 milioni di euro per il servizio ferroviario di Trenord e 300mila euro per l’ Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro.

Una delle proposte è quella di attivare una “tariffa flessibile” ed incentivare l’utilizzo della mobilità sostenibile nelle scuole bresciane attraverso la figura del “mobility manager”.

Potrebbe anche essere attivata una sorta di “compartecipazione” degli enti comunali alla spesa per il trasporto pubblico, così da potenziare i servizi e ultimo, ma non meno importante, sfruttare i fondi del Pnrr.