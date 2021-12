Treni a idrogeno, altri 7,2 mln per la linea Brescia-Edolo

(red.) Tra gli emendamenti approvati in Aula relativi al Bilancio di Previsione di Regione Lombardia c’è anche quello finalizzato alla copertura economica delle strutture connesse all’attivazione di servizi ferroviari eseguiti con treni a idrogeno sulla linea regionale, in concessione a Ferrovie Nord, Brescia-Iseo-Edolo.

In merito è intervenuto il Consigliere regionale della Lega, promotore del testo, Francesco Ghiroldi: “l’incremento richiesto di 7,2 milioni di euro nel 2024 è integrativo delle risorse regionali già disponibili per 68,3 milioni (di cui 52 milioni previste con il Piano Lombardia) per gli interventi di adeguamento degli impianti ferroviari, nonché di potenziamento infrastrutturale connesso all’attivazione dei treni ad idrogeno (costo totale dell’investimento pari a 75,5 milioni)”.

“Queste risorse – aggiunge il Consigliere Ghiroldi – rientrano nel progetto altamente innovativo che lavora sulle dimensioni territoriali, ambientali e trasportistiche per lo sviluppo di una filiera territoriale dell’idrogeno per la conversione energetica della Lombardia. La completa decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale della Val Camonica, individuata nella rete Brescia-Iseo-Edolo – conclude Ghiroldi – conferma l’intenzione della Regione nel proseguire sulla strada, già avviata, della sostenibilità dei trasporti regionali”.