DHL Express Italy, consegnati anche a Brescia i vaccini per la campagna pediatrica

(red.) DHL Express Italy, leader nel trasporto espresso internazionale, informa che nella notte sono arrivati i voli con i carichi dei vaccini anti Covid-19 destinati alla campagna di profilassi pediatrica che avrà inizio domani su tutto il territorio nazionale. Le consegne sono state effettuate con 10 voli notturni in arrivo nell’hub di Milano Malpensa e negli aeroporti di Roma Ciampino, Napoli, Ancona, Pisa, Bologna, Brescia e Venezia, dove DHL Express Italy è presente con le proprie strutture operative.

I carichi sono stati gestiti dal personale DHL Express Italy secondo i collaudati protocolli di sicurezza in vigore, sotto il coordinamento degli uomini e delle donne della struttura del Commissario straordinario all’emergenza, gen. Francesco Paolo Figliuolo. Dai rispettivi aeroporti, i carichi sono stati poi consegnati nel corso della giornata da DHL Express Italy alle diverse strutture sanitarie territoriali.

DHL Express gestisce la distribuzione dei vaccini anti covid-19 in tutto il mondo dall’inizio della campagna di vaccinazione, iniziata in Italia lo scorso 29 dicembre, con l’arrivo del primo lotto di vaccini all’aeroporto di Milano Malpensa.

«Siamo orgogliosi di contribuire al successo della campagna vaccinale mettendo a disposizione del sistema sanitario la nostra esperienza e il nostro capillare network nazionale ed internazionale», ha commentato Nazzarena Franco, amministratore delegato di DHL Express Italy. «A tutte le nostre persone, che da un ormai si dedicano con passione e dedizione a questa importante missione va il grazie mio personale e di tutta l’azienda», ha concluso Franco.