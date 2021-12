Iseo, Green pass obbligatorio anche sui traghetti

(red.) Così come sui bus, anche sui traghetti è d’obbligo, a partire da questo lunedì 6 dicembre, essere in possesso del Green pass.

Lo puntualizza una nota di Navigazione Lago d’Iseo che ricorda come la nuova disposizione varata da Palazzo Chigi riguardi “tutti i collegamenti erogati”, sia sulla sponda bresciana che bergamasca e “senza possibili eccezioni”, esclusi i passeggeri di età inferiore ai 12 anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

“Verifiche sul possesso del Green Pass saranno svolte sotto il coordinamento delle Prefetture e in collaborazione con le Forze dell’ordine, anche dal personale aziendale”, conclude la nota della società di navigazione lacustre.