Venerdì nero: scioperano bus, treni e metro

(red.) Disagi in vista per i viaggiatori a causa di uno sciopero dei trasporti indetto per venerdì 3 dicembre e che coinvolgerà treni, bus e metro nelle diverse città italiane. Da Milano a Roma passando per Brescia.

Come informa Brescia Mobilità: “A causa dello sciopero nazionale proclamato da Ugl, venerdì 3 dicembre 2021 il servizio di trasporto pubblico di Brescia (bus e metro) potrebbe essere interessato da alcune modifiche dalle ore 17.40 alle ore 21.40. Potrebbero inoltre verificarsi temporanei disagi mezz’ora prima e mezz’ora dopo lo sciopero”.

Incrociano le braccia anche i lavoratori di Trenord, per 8 ore: sul sito ufficiale si annuncia lo stop a partire dalle 9:01 fino alle 17.

Diverse saranno pertanto le ripercussioni su tutta la circolazione ferroviaria in Regione.

Rispettate le fasce di garanzia mentre i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 9:01 arriveranno alla fine della corsa purché essa sia entro le ore 10:00.